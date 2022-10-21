حظك اليوم برج الحمل الجمعة 21-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل، شخصية مستقلة وقوية إذ أنه لا يخاف مواجهة العقبات، ولديه قدرة على تحمل المسؤوليات، ينفذ قرارته بشكل صارم، يتسم بالشجاعة، إلا أنه عاطفي ومحب ومخلص لشريك حياته، وهو ساحر وجذاب ولطيف ولبق لأغلب الناس من حوله.

كما أنه لا يخشى التحدث عما يجول بخاطره، عادل في جميع قراراته، ويكره الظلم من الغير، بالإضافة إلى أنه عفوي بدرجة كبيرة ومحب للجميع من حوله.

وجاءت توقعات حظك اليوم مهنيا وعاطفيا وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

وفقا لتوقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد، فأن القمر في منزل الصحة، اليوم الجمعة، مما سيمنحك نشاطا ويدفعك للاهتمام بأمور مهنية أو منزلية وتنظم أعمالك بذكاء، كما تستطيع أيضا أن تقوم بخيارات جيدة في حالة مواجهة أي مشكلات في محيطك، كما يجب أن تكون قويا، وتجنب الدخول في صراعات مع المحيطين بك على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر مازال موجودا في منزل الحب، ولهذا سوف تعرف اليوم كيف تفرض النظام المناسب لحياتك، وتعدك الأبراج بأخبار سارة، وتجد اهتماما من الجنس الآخر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.