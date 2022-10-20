كشف ملابسات ادعاء سيدة بالقبض على ابنها دون وجه حق: ضُبط بحيازته 30 كيلو بانجو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تظهر خلاله إحدى السيدات تدعي إلقاء القبض على ابنها بمحافظة الدقهلية دون وجه حق.

المتهم جرى ضبطه وبحيازته 30 كيلو بانجو

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ أكتوبر الجاري تم ضبط المذكور (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين)، خلال حملة أمنية بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وبحيازته كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.