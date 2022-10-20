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تنفيذ 7 آلاف حكم قضائي في حملة أمنية بالقليوبية لضبط الهاربين

كتب:

محمد بركات
01:45 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
حملات أمنية.. أرشيفية

حملات أمنية.. أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

تنفيذ (7226) حكم قضائى متنوع

ضبط (25) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 30 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية، تنفيذ (7226) حكم قضائى متنوع، ضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

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