ضبط صاحب مخزن بحيازته 69 ألف زجاجة عطور مجهولة المصدر في عين شمس

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مخزن لتعبئة العطور كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات من العطور مجهولة المصدر.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فأن العطور غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وغش جمهور المستهلكين.

ضبط 69 ألف زجاجة عطور مجهولة المصدر

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (69720 زجاجة عطور أنواع مختلفة – 79500 عبوة وزجاجة فارغة – 60000 ضاغط بخاخ)، وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري.