ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه بالقاهرة.. كون ثروته من الإتجار بالنقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إجراءات قانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، متهم بغسل أموال تحصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

المتهم أخفى معاملاته المالية بأنشطة تجارية

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أن المتهم لجأ إلى تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية، لإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.