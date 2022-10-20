مصر والسعودية والإمارات تستحوذ على 75% من حجم استثمارات الشرق الأوسط
كتب:
محمد مجدي
02:23 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
أسامة الجوهري - مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديد يتضمن أبرز المعلومات عن حالة الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا للبيانات الصادرة عن «ماجنيت» - أكبر مجتمع على الإنترنت للشركات الناشئة - في أكتوبر 2022.
أعلى استثمارات في الشرق الأوسط
ووفقًا لـ«ماجنيت»، جاءت مصر والإمارات والسعودية الأعلى جذبًا للصفقات والاستثمارات، بأكثر من 75% من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجذبت المنطقة بأكملها 446 صفقة في الـ9 أشهر الأولى من 2022، بما يعادل 16% زيادة في نسبة الاستثمارات في الشركات الناشئة، و20% زيادة في قيمة تمويل الصفقات في المنطقة لتصبح 2.3 مليار دولار.
وكان قطاع التكنولوجيا المالية هو الأكثر تمويلًا وتداولًا بنحو 94 صفقة بما يعادل 747 مليون دولار، بزيادة سنوية 74%.