تشييع جثمان تلميذ دهسه قطار بالدقهلية.. ووالدته: مع السلامة يا نور قلبي

شيع الآلاف من أهالي مدينة شربين بمحافظة الدقهلية عصر اليوم، جنازة تلميذ ووضعوا على نعشه الزهور، بعدما تعرض لحادث قطار حال عودته من المدرسة.

كان التلميذ لقى مصرعه أثناء عبوره مزلقان سكة حديد «مزلقان الهندسة» في منطقة عزبة المأمور التابعة لمدينة شربين، إذ دهسه قطار «القاهرة – دمياط»، وجرى نقلته بسيارة إسعاف إلى مستشفى شربين المركزي، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي المدينة.

تشييع جثمان الطفل

وخرجت جنازة الطالب «أحمد صلاح عبد النبي»، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم في عزبة المأمور التابعة لمدينة شربين، من مسجد المنشية، وسط حالة من الحزن الشديد عليه، والذي أدى إلى تجمع أهالي المدينة لحضور جنازته.

والدة التلميذ تصرخ: مع السلامة يا نور قلبي

وصرخت والدة الضحية حال خروج الجنازة من المسجد، وقالت: «مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا نور قلبي»، فردد الحضور: «لا إله إلا الله»

وزين الأهالي نعش أحمد صلاح بالزهور، ووقفوا على قبره وأوصاهم أحد مشايخ المدينة في كلمة على المقابر بالصبر، وألا يحزنوا فهو عند الله وهو رحيم به.

بلاغ بوقوع حادث قطار

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة شربين، بورود بلاغات إلى إدارة شرطة النجدة، من الأهالي بوقوع حادث قطار على «مزلقان الهندسة» بمدينة شربين، مما تسبب في مصرع طفل.

انتقل مأمور وضباط مباحث مركز شربين وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع «يدعى أحمد صلاح عبد النبي، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم في عزبة المأمور التابعة لمدينة شربين، وتمكن رجال الإسعاف من نقل الجثة إلى مستشفى شربين المركزي.