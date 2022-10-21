بعد حبس شخصين بتهمة ترهيب طلاب بالإسكندرية.. تعرف على العقوبة القانونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، متهمين ظهرا في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بحوزة أحدهما كلب والآخر عصا خشبية، يرهبان طلاب إحدى المدارس بالإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات الازمة وحبسهم ا4 أيام على ذمة التحقيقات.

قانوني يوضح عقوبة التي تنتظرهما

وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن المتهمين ارتكبا جريمة ترويع وتهديد المواطنين وتعرف بـ «البلطجة»، واستعراض القوة من خلال اصطحاب الحيوانات المفترسة مثل الكلاب، ووفقا للقانون فإذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو تم باصطحاب حيوان يثير الذعر في نفوس المواطنين، أو كان يحمل سلاحًا أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، يعاقب بالحبس مدة تبدأ من سنتين، وذلك وفقًا للمادة 375 مكرر.

السجن المشدد إلى 20 سنة لأي جناية أخرى

وأوضح المحامي بأنه إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنه كاملة تكون عقوبته الحبس مدة تبدأ من سنتين وتصل لـ 5 سنوات، فضلا عن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الحكومة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، كما يتم مضاعفة كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأي جناية أخرى.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا حول تداول فيديو عبر فيس بوك، أظهر شخصين بحوزة أحدهما كلب والآخر عصا خشبية، وهما يرهبان طلاب إحدى المدارس في الإسكندرية، وتضمّن استغاثة من إحدى أولياء الأمور بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.