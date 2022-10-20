مسابقة العمل الأول للموهوبين. شروط التقديم وقيمة جوائز الفائزين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، شروط الالتحاق في مسابقة العمل الأول للموهوبين في المجالات الأدبية والثقافية، في دورتها السادسة، وذلك التعاون مع مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شروط الالتحاق في مسابقة العمل الأول للموهوبين في المجالات الأدبية والثقافية في دورتها السادسة 2022- 2023.

تفاصيل مسابقة العمل الأول للموهوبين

ومجالات التسابق، سيكون وفق المعلن عنه من وزارة الشباب والرياضة، في مجال الرواية/ القصة القصيرة/ تأليف مسرحي مسرحية ذات الفصل الواحد/ شعر غنائي.

شروط مسابقة العمل الأول للموهوبين

أن يتراوح سن المتسابق من 18عاما حتى 40 عاما.

تلتزم الهيئات الشبابية بالتحقق من أن يكون العمل إبداعا أصيلا لصاحبة غير منقول أو مقتبس من عمل آخر.

لا يحق للمتسابق الاعتراض على رأى لجنة التحكيم.

يحق لكل مشارك المشاركة في مجال واحد فقط، حيث أن المشاركة في أكثر من مجال، سيحرم الشخص من المسابقة ويتم استبعاده نهائيا.

تتولى مديريات الشباب والرياضة والجامعات والهيئات المشاركة، ترشيح منسق النادي الثقافي، للقيام بتجميع الأعمال من الشباب ومراكز الشباب خلال الفترة من بداية ديسمبر حتى 15 ديسمبر المقبل، وإرسالها إلى الإدارة المركزية لتنمية الشباب في موعد غايته 20 من نفس الشهر ليتم تسجيل البيانات وفرزها واعدادها وتسليمها لمؤسسة دار المعارف.

الجوائز المالية في المسابقة

إجمالي قيمة الجوائز المالية 120000 جنيه موزعة على النحو التالي:

الفائز بالمركز الأول 8000 جنيه ×4 مجالات 32000 جنيه

الفائز بالمركز الثاني 7000 جنيه ×4 مجالات 28000 جنيه.

الفائز بالمركز الثالث 6000 جنيه ×4 مجالات 24000 جنيه.

الفائز بالمركز الرابع 5000 جنيه ×4 مجالات 20000 جنيه.

الفائز بالمركز الخامس 4000 جنيه ×4 مجالات 16000 جنيه.

يقام حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسرح وزارة الشباب والرياضة أو على أحد المسارح اللائقة بمشاركة أوركسترا الوزارة.