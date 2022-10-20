طقوس الأحد المقدس في سويسرا.. «ممنوع الغسيل والصيانة والتحدث بصوت مرتفع»

في الأيام المشمسة يحرص سكان سويسرا على ركوب سياراتهم المكشوفة للتنزه والخروج تحت أشعة الشمس الدافئة والتي تأتي خلسة في أيام معدودة طوال العام بدلا من الغيوم والأمطار التي تسيطر على السماء السويسرية، وهو ما رصده برنامج «مصر تستطيع» خلال حواره مع طبيب مصري حقق نجاحا في القطاع الطبي.

محظورات يوم الأحد في سويسرا

وأوضح الدكتور محيي طه، مدير برنامج الزمالة السويسرية لجراحات الكتف والكوع، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على قناة «DMC» أن الطقس السائد في سويسرا هو الغيوم والأمطار الدائمة، ويعد يوم الأحد من الأيام المقدسة في سويسرا وهناك بعض المحظورات على سكان سويسرا في هذا اليوم، منها الغسيل أو تنظيف المنازل أو التحدث بصوت مرتفع أو أعمال الصيانة في المنازل الناتج عنها أي صوت مرتفع، وذلك لأن يوم الأحد هو يوم راحة بأمر القانون ومن يخالفه يتعرض للمساءلة القانونية وتدخل الشرطة فورا.

مواعيد العمل في سويسرا

وتعد أوقات افتتاح الإدارات العامة في سويسرا في العادة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشره ظهرا، ومن الساعة الثانية من بعد الظهر وإلى الساعة الساعة الخامسة مساء، وبعض المناطق تقدم خدماتها في الساعة الواحدة والنصف، أو تقدم خدماتها هاتفيا لمدد أطول من المعتاد، بينما تختلف أوقات العمل في الإدارات المحلية من مدينة لأخرى، خاصة المدن الصغيرة التي تفتح أبوابها لأوقات محددة ويفضل أن يتأكد المُراجع من مواعيد الافتتاح تلفونيا أو عن طريق الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمدينة.