مصادر: «الموسيقيين» لم تحدد بعد موقف مؤدي المهرجانات

كشفت مصادر بنقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لم يحدد بعد الموقف النهائي لمؤدي المهرجانات، بعد أن تم منع إعطائهم التصاريح اليومية والسنوية.

منتصف الشهر المقبل موعد تصاريح مؤدي المهرجانات

وأشار المصدر إلى النقابة، والفنان مصطفى كامل ومجلسه سيظل يعقد جلسات ومؤتمرات مع عدد من رجال الدولة والمهتمين، بالشأن الموسيقى والفني لمصر، لوضع إطار لعمل لمؤدي المهرجانات، على أن يتم إصدار شكل نهائي لهم مع منتصف الشهر المقبل.

كامل كان عقد أمس، اجتماعا حضره عدد من الشخصيات منها حلمي عبدالباقي والدكتور مصطفى الفقي، والناقد طارق الشناوي.

كان مصطفى كامل، اتخذ عدد من القرارات خلال أول اجتماعاته الخاصة بالنقابة، وهي:

1- إيقاف المايسترو أحمد رمضان سكرتير الموسيقيين عن العمل، وتحويله للتحقيق وتجميد عضويته لحين انتهاء التحقيق، وإسناد مهام عمله إلى الدكتور أحمد أبو المجد.

مصطفى كامل يعزل سعد المتولي رئيس الشئون القانونية

2- إيقاف المحامي سعد متولي رئيس الشئون القانونية عن العمل وتحويله للتحقيق.

3 - إيقاف هدى صالح عن العمل وتحويلها للتحقيق.

4- استدعاء عبير عصام المسؤولة عن ملف الإسكان وفتح تحقيق شامل.

5 - زيادة المعاشات 10% أول نوفمبر غير الزيادة 10% في يناير بإجمالي 20%.

6 - عمل الموظفين في النقابة من الأحد إلى الأربعاء.

7 - زيادة سقف العمليات من 15 ألف جنيه إلى 20، والعمليات الحرجة من 20 لـ30 ألف جنيه.

8 - إيقاف جميع تصاريح العمل لمطربي المهرجانات.