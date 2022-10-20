غسالة واحدة لكل مبنى في سويسرا.. «ترشيدا الطاقة ومنعا للإزعاج»

قال الدكتور محيي طه، مدير برنامج الزمالة السويسرية لجراحات الكتف والكوع، إن سويسرا تتميز بوجود غسالة أو اثنين مركزيتين في كل مبنى سكني على حسب عدد السكان، ويتم تنظيم جدول لتحديد موعد الغسيل الأسبوعي لكل شقة وفقا لما يتناسب لها بالساعة والدقيقة، مضيفا أن المباني السكنية بعضها يخصص منفصلة لاستخدام الغسالة والبعض يدمجها مع تكلفة الإيجار.

سويسرا تعد من أغني بلاد العالم

وأوضح « طه» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أن سويسرا تعد من أغنى بلاد العالم، ومع ذلك تحرص على توفير الطاقة والأموال من خلال ترشيد استهلاك الأجهزة واستخدام غسالة واحدة للمبنى بالكامل بدلا من غسالة في كل شقة، مشيرا إلى أن سويسرا تتبع نهجا خاصة في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والمواعيد، فلا يصبح هناك أي مصدر للإزعاج بسبب زيادة الأجهزة.

استخدام الغسالات الجماعية لتوفير أي مصدر للإزعاج

وأشار الدكتور محيي طه إلى أن الشعب السويسري يحرص على استخدام الغسالات الجماعية لتوفير أي مصدر للإزعاج «لو كل ساكن عنده غسالة وهيشغلها هيعمل إزعاج للجيران، لكن لما تكون غسالة واحدة في مخزن المبنى تقدر تشتغل بدون ما تسبب إزعاج لأي ساكن أخر».