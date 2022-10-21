إعدام 20 طن جبن فاسد وتحرير 27 مخالفة في حملات تموينية بالأقصر

أعلنت مديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة بالأقصر، إعدام أكثر من 20 طنا جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي تم ضبطه في مخزن للأغذية بإسنا جنوب الأقصر.

إعدام جبن فاسد في الأقصر

وأضافت المديرية في بيان، أنه تم تنفيذ قرار النيابة العامة في المحضر رقم20387 جنح إسنا بإعدام المضبوطات وهي عبارة عن 20250 طنا «عشرين طن ومئتين وخمسين كجم جبنة فيتا فريش» غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت مديرية تموين الأقصر أن إعدام الجبن الفاسدة جاء بحضور مفتش الأغذية وضابط منوب المركز، وجار تحميل المضبوطات وذلك لإعدامها بالطرق الصحية السليمة بالأماكن المخصصة بمحرقة إسنا بجبل إسنا الغربي.

حملات مكبرة لضبط الأسواق

وفي سياق متصل، شنت مديرية تموين الأقصر، حملة على الأسواق بمراكز إسنا والزينية والقرنة والطود، أسفرت عن تحرير 27 مخالفة تنوعت ما بين إثبات مبيعات وهمية لعدد 2915 رغيفا، وضبط 2 عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد لتجار تموين إدارة تموين الطود، وضبط أرز ناقص الوزن 250 جراما في الكيلو، كما تم ضبط 2 عدد غلق لمشروع جمعيتي في مواعيد العمل بدون عذر، و11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.