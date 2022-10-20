الشاعر هاني عبدالكريم: تكريمي بمهرجان الموسيقى العربية مجرد بداية

قال الشاعر هاني عبد الكريم، أحد المكرمين في مهرجان الموسيقى العربية، إنه سعيد بسبب تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية، إذ يعد هذا التكريم بداية لنجاحات أكبر سيقوم بها خلال المستقبل القريب.

عبدالكريم: عملت مع الكثير من المطربين على أغاني هادفة

وأضاف «عبدالكريم»، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية الحياة، أنه طيلة حياته المهنية عمل مع المطربين الذين يقدمون الأغاني اللائقة لجماهيرهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد لديه نجم معين أو مقرب من نجوم الغناء في مصر أو الوطن العربي كافة.

عبدالكريم: لدي الكثير من الأغاني القريبة من قلبي

وأوضح أنه طيلة مسيرته الفنية لديه الكثير من الأغاني هي الأقرب لقلبه ولها ذكريات معينة وخالدة بداخله، واستشهد ببعض الأعمال المقربة له، وكانت لنجوم كبار كالفنان وائل جسار وفضل شاكر وجورج وسوف وشيرين.

وأكد أنه كذلك كان يقدم أغاني لأحداث معينة وقعت وسببت حالة بهجة داخل نفوس المستمعين، كان منها أغنية «آه يا ليل» والتي غنتها الفنانة شيرين، وأغنية «نسيت أنساك» للفنان فضل شاكر، وأغنية للفنان وائل جسار، وأخرى للفنان جورج وسوف، متابعا: «فيه حاجات كتير بعتز بيها بسبب شهادات الجمهور، وأهم حاجة عندي إني أعمل شغل يليق باسمي، وده همي وبحب أقدم حاجات أكون فرحان بيها».