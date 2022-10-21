بلاغ بوجود ميل في جزء من سور نادي الزمالك

ورد لقسم شرطة العجوزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود ميل في جزء من سور نادي الزمالك، بجوار باب مدرسة روضة الحامدية الشاذلية الخاصة بشارع محمود بدر الدين دائرة القسم.

بلاغ بالواقعة

بداية التفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود لقسم شرطة العجوزة بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوجود ميل في جزء من سور نادي الزمالك بجوار باب مدرسة روضة الحامدية الشاذلية الخاصة بشارع محمود بدر الدين دائرة القسم.

بالانتقال والفحص بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، تم التقابل مع المبلغ 40 سنة ومقيم إمبابة قرر انه شاهد نسبة ميل بسـور النادي وتبين أن الجزء المشار اليه آيل للسقوط من السور ارتفاعه بماحة 6 متر عرض × 4 متر ارتفاع تابع لنادي الزمالك.

بسؤال نائب رئيس الحي أقر بأنه تم اتخاذ الإجراء القانوني نحو ترسيم السور في شهر مايو المنصرم، وتم عمل اليوم محضر بمعرفة الحي لعدم تنفيذ نادي الزمالك لقرار الترميم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.