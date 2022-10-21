تفاصيل استدراج سيدة لصاحب مكتب مقاولات بأكتوبر.. كمين محكم انتهى بسرقة سلاحه

شهدت منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، واقعة استدراج صاحب مكتب مقاولات والاستيلاء على طبنجته، إذ تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

بداية التفاصيل عندما ورد للواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من مواطن يبلغ من العمر، 48 سنة، صاحب مكتـب مقاولات ومقيم بالوراق، يتهم 3 أشخاص باستدراجه، والاستيلاء على سلاحه الناري «طبنجة».

ووفقا لما جاء بتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف المقدم محمد داود رئيس المباحث، فأن وراء الواقعة كلا من سائق، وزوجته 28 سنة، ربة منزل ومقيمة بإمبابة، وشاب 35 سنة، ومقيم دائرة القسم، حيث استدرجته الثانية لشقة بدائرة القسم وقيدوه واستولوا منه على طبنجة.

وأكدت التحريات صـحة الواقعة وباستهداف الشقة المشار اليها أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح الناري المستولى عليـه وهاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بأنهم على خلاف مع المُبلغ وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

وعن الموقف القانوني للمتهمين يقول المحامي والخبير القانوني تامر الشايب، إن جريمة الخطف والاحتجاز بدون وجه حق طبقا لنص المادة 290 عقوبات، يعاقب مرتكبها بالسجن، وكذلك نصت المادة 280 عقوبات على معاقبة المتورط في احتجاز الغير بلا وجه حق بالسجن. وتابع: ولأن الجرائم كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ولهدف اجرامي واحد، فإن العقوبة ستكون مشددة.