ضبط عامل متهم بقتل زوجته في وادي النطرون بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة غموض العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، مذبوحة ومسجاة بأحد الأراضي الفضاء بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وبجوارها طفل.

العثور على جثة فتاة

وتبين أن الجثة لربة منزل تقيم بسوهاج، وتدعى «رحمة م ع»، 18 سنة، كما تبين أن الطفل الذي عثر عليه بجوار جثتها هو نجلها البالغ من العمر 6 أشهر، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوجها «أحمد ر غ»، 20 سنة، عامل ومقيم بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة فتاة بأحد الأراضي الفضاء بناحية حي الزهور، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة تعاني من وجود جرح قطعي بالرقبة وعدة طعنات نافذة بالبطن والظهر، كما تبين وجود طفل رضيع عمره 6 أشهر على قيد الحياة.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد هوية المجني عليها، والطفل الموجود بجوارها هو نجلها، 6 أشهر، وأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

ضبط المتهم بارتكاب الواقعة

وتمكن فريق البحث بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقتلها انتقاما منها لقيامها بمعاتبته لعدم الإنفاق عليها وعلى أولاده منها، وقيامه بالاستيلاء على أموالها وإنفاقها على تعاطي المخدرات.

واعترف المتهم أنه قام باستدراج المجني عليها إلى مدينة وادي النطرون لزيارة خالته، وقام بقتلها مستخدماً سكيناً، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

العقوبة القانونية في الواقعة

من جانبه، قال محمد الفقي، محام، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى الإعدام كونه قتل مع سبق الإصرار، حيث أن المتهم دبر لذلك مسبقا، وخطط لقتل المجني عليها وعمل على نقلها من محافظة إلى أخرى خشية افتضاح أمره.