أسعار الفاكهة اليوم السبت 22-10-2022 في الأسواق المصرية

يهتم المواطنون بتناول الفاكهة بشكل مستمر، لأهميتها في الحفاظ على صحة الجسد والمناعة، إلى جانب السعرات الحرارية المنخفضة التي تحتوي عليها أغلب الأنواع ما يساعد في فقدان الوزن.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 22 أكتوبر، مثل الرمان والجوافة والكمثرى وغيرها كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية

ووفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن يوميًا في الأسواق، سجل سعر كيلو الموز بين 13 و15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.

وتباين سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع، كما سجل سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيهًا، واختلف سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و7 جنيهات، وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 3 و4.5 جنيه، كما سجل الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البلح السماني بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول تراوح سعره بين 4 و7.5 جنيه، وسجل سعر البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، واختلف سعر البلح السيوي بين 20 و25 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات، ووصل سعر التفاح الأمريكي إلى 24 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 جنيهات و9 جنيهات، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور.