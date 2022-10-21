خريطة فصل التيار الكهربائي في 4 محافظات للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، انقطاع التيار في عدة مناطق بمحافظات الجمهورية بسبب أعمال الصيانة الدورية وذلك لزيادة قدرة المغذيات من أجل تقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة.

فصل التيار الكهربائي بسوهاج

وفي هذا الإطار، أعلنت الوحدة المحلية بمدينة المراغة بمحافظة سوهاج عن فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباح اليوم حتى الساعة 3 عصرا، لإجراء صيانة دورية تستمر لـ3 أيام بنفس التوقيت.

انقطاع التيار الكهربائي عن المنصورة

كما يتم فصل التيار الكهربائي في حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، من 9 صباحا وحتى 3 عصرا، بعزبة فاطمة هانم، لأعمال الصيانة.

وأعلنت «كهرباء شمال الدلتا» عن فصل التيار غدا من الساعة 9 صباحا 12 صباحا بمدينة بلقاس والعريض والقرى التابعة لهما، وبداية من 9 صباحا حتى 3 عصرا بمدينة المنزلة والكردي والقرى التابعة لهم، وذلك لإجراء الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء.

أماكن فصل التيار في الغربية

كما أعلن المهندس أيمن صدقي، رئيس قطاع كهرباء غرب بالغربية، عن فصل التيار الكهربائى غدا السبت عن مدينة قطور وبعض القرى التابعة لها، من الساعة 7 صباحا وحتى 10 صباحا، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة والحفاظ على مغذيات الكهرباء لتقديم خدمة أفضل.

قطع التيار في بني سويف غدا

وفي محافظة بنى سويف، سيتم فصل التيار الكهربائي غدا عن مركزي بني سويف وببا، وذلك حتى يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة 8:30 مساء وحتى الساعة 1 ظهرا لإجراء الصيانة الدرية لمحولات الكهرباء.