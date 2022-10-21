إزالة 75 حالة تعد خلال يوم واحد في 5 مراكز بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إزالة 75 حالة تعد خلال يوم واحد في 5 مراكز على مستوى المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ20 للإزالات، مشيرًا إلى الاستمرار في بذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، ومنع أي تعدي جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

تعديات على أراض زراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، من تنفيذ إزالة لعدد 75 حالة تعد بمراكز ساحل سليم والبداري وديروط وأبنوب والفتح، بينها 74 حالة على مساحة 2153 متر مربع مبان، وحالة على مساحة 14 سهم زراعة، وذلك خلال حملات تحت إشراف العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للري بقيادة المهندس عمر سيف النصر.

تعاون مع كافة الأجهزة

وأكد المحافظ أن هناك تعاونًا كبيرًا بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات في المهد والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدى عليها مع التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات وإزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة.