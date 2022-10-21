«العامة للمرور» تضبط نحو 85 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور خلال حملاتها المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة من ضبط 84833 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

مخالفة تجاوز السرعة المقرر

15753 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 844 مخالفة السير بدون تراخيص، 4 دراجات نارية مخالفة، 23 مخالفة موقف عشوائى، 26 مخالفات لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياق أخر تم تحرير 523 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 523 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.