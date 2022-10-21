16 مزايدة علنية لـ كافيتريات ومنافذ شواطئ في الإسكندرية.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية «إدارة التعاقدات» عن طرح عدد 16 مزايدة علنية لكافتريات ومنافذ شواطئ ومواقف انتظار سيارات، وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات وفقا لبيان محافظة الإسكندرية بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة للمزايدات التالية:

موعد مزايدة علنية لكافيتريات بالإسكندرية

أوضحت المحافظة أن عملية حق استغلال 2 كافيتريا بإستاد الإسكندرية الرياضي الدولي «مدرج 3» بنطاق حي وسط على أن يكون ذلك في جلسة الأحد 30 أكتوبر الجاري بقيمة تأمين مؤقت لكل كافيتريا تبلغ 15 ألف جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

وذكرت المحافظة أن عملية حق استغلال منفذ شاطئ المندرة المجاني وبيع الخردوات بنطاق حي المنتزة ثان في جلسة الأحد 6 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 50 ألف وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

ولفتت إلى عملية حق استغلال كافيتريا ومطعم وممشى كليوباترا والمنطقة المنخفضة أسفل الكورنيش بنطاق حي شرق جلسة الإثنين 7 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنية.

وتابعت أن عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الإبراهيمية بنطاق حي وسط جلسة الثلاثاء 8 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

عملية حق استغلال كافيتريا ومطعم ممر كامب شيزار والمنطقة الصخرية المجاورة لها أسفل رصيف الكورنيش بنطاق حي وسط في جلسة الأربعاء 9 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه.

حق استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار

مزايدة علنية لعملية حق استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار بنطاق حي وسط جلسة الخميس 10 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

ولفتت المحافظة إلى أن عملية حق استغلال مبنى مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق في جلسة الأحد 13 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه.

- عملية حق استغلال مبنى مطعم منطقة ستانلي والدور الأرضي والمنطق بشاطئ ستانلي بنطاق حي شرق في جلسة الاثنين 14 وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 500 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

- عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات فتح الله المنتزة بنطاق حي المنتزة ثان في جلسة الثلاثاء 15 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

- عملية حق استغلال مبللة كرس بنطاق حي الجمرك في جلسة الثلاثاء 15 وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

- عملية حق استغلال أماكن الانتظار في ميدان الخرطوم بنطاق حي وسط في جلسة الأربعاء 16 وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

حق استغلال أماكن الانتظار أمام مستشفى مبرة

وتابعت أن عملية حق استغلال أماكن الانتظار أمام مستشفى مبرة العصافرة بشارع الملك حفني العصافرة بحري بنطاق حي المنتزة ثان في جلسة الأربعاء 16 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنية-

عملية حق استغلال أماكن الانتظار أمام مرور محرم بك وأمام الفحص الفني للمرور بنطاق حي وسط في جلسة الخميس 17 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

- عملية حق استغلال أماكن الانتظار في شارع المتحف اليوناني الروماني بنطاق حي وسط في جلسة الخميس 17 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

- عملية حق استغلال شاطئ الهانوفيل بنطاق حي العجمي في جلسة الأحد 20 وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

ويمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة، أو عن طريق بوابة التعاقدات العامة دون مقابل على أن يسدد التأمين المؤقت الموضح.