حل 2727 مشكلة لأهالي مطروح وعلاج 7 حالات مرضية على نفقة المحافظة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع عدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم وتقديم مزيد من الخدمات و الدعم اللازم للحالات الملحة لتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة لهم، بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

استعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من 13 سبتمبر حتى 20 أكتوبر الجاري من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علاج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج لـ7 حالات مستشفيات خارج المحافظة، بإجمالي مبلغ 198 ألف جنيه، بالإضافة إلى مساعدات مالية أخرى لـ 24 مواطنا من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة.

وقالت مدير المركز التكنولوجي في مطروح، إنه جرت الاستجابة وتلبية 2727 طلبًا من إجمالي 2760 لطلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ 99%.

الاستماع لمشاكل المواطنين

واستمع محافظ مطروح، اليوم، لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة، وجه مشكلة مياه الشرب والصرف ومتابعة جداول ضخ المياه بمنطقة عزبة الحاج غنيوة بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح يومى الاثنين والخميس كل أسبوع، والتأكيد على استقرار الضخ ووصول المياه إلى المواطنين، كما وجه بإعادة النظر ومخاطبة وزارة التموين في طلب مواطن الموافقة على إقامة مخابز مع مراعاة الزيادة السكانية بالمنطقة، والموافقة على منح إجازة استثنائية لأخصائية تمريض نظرا لظروفها ونقل أخرى من مستشفى النجيلة إلى مستشفى الأطفال.

وعرض طلب نقل معلم على القومسيون الطبي، وعرض تقرير بحالته الصحية، والموافقة على نقل آخر نظرا لظروفه الصحية والأسرية.

محول كهربائي أمينا حشيش

ووجه محافظ مطروح بالإسراع في إنهاء تركيب محول الكهرباء بمنطقة مينا حشيش، حيث انتهت شركة الكهرباء من إنشاء غرفة المحول.