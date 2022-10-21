ضبط سيدة ترفض علاج طفلها وتجبره على التسول واستعطاف المارة

تمكن رجال الشرطة من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» يتضمن حديث بعض الأشخاص عن أم تُلحق الأذى بابنها ليتمكن من التسول، وتم ضبط مرتكبة الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقطع فيديو متداول

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله بعض الأشخاص حال حديثهم عن أم تتعدى على ابنها بالضرب وإحداث إصابته لإلحاق الأذى به، وترفض علاجه ليتمكن من التسول واستعطاف المارة واستجدائهم، وبالفحص تبين ورود بلاغ لنجدة الطفل ضد والدته لتعديها عليه وتعذيبه وتحريضه على التسول.

وعلى الفور تمت الاستجابة لفحص البلاغ وتحديد والدة الطفل وضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.