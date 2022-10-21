رغم انتهاء الصيف.. ما أسباب الشعور بارتفاع درجات الحرارة حتى الآن؟

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى استمرار تساقط الأمطار على بعض المدن والمحافظات، مع استمرار تراجع درجات الحرارة وتذبذبها بين ساعات النهار والليل.

ورغم دخول فصل الخريف، إلا أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة ما زال مستمرا، وسط تساؤلات من المواطنين عن سبب تلك الظاهرة.

أسباب الشعور بارتفاع درجات الحرارة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أسباب الشعور بارتفاع درجات الحرارة حتى الآن، رغم انتهاء فصل الصيف، موضحة أن السبب الرئيسي لتلك الظاهرة يعود إلى الرطوبة.

وقالت منار لـ «الوطن»، إن ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها بشكل سريع وغير مسبوق من الانخفاض إلى الارتفاع والعكس، من سمات فصل الخريف الذي تغلب عليه التغيرات المناخية بشكل كبير.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة للثلاثة أيام المقبلة، وفقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 30 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.