عزاء شعبي لشاب من دار الرعاية الاجتماعية ببني سويف.. توفي بعد صراع مع المرض

نظّم أهالي بني سويف، عزاء شعبيًا لشاب يبلغ من العمر 19 عاما، طالب بكلية السياحة والفنادق، من أبناء دار الرعاية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، بدار مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف.

مشاركة شعبية في عزاء شاب من أبناء دار الرعاية ببني سويف

وحرصت أمل أبو عزوز، وكيل وزارة التضامن في بني سويف، على الحضور في العزاء لاستقبال السيدات ممن حرصن على الحضور وتقديم واجب العزاء.

كما تقدم المستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز، ومحمد سيد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة رعاية الأيتام بالرمد، وعدد من أهالي وشباب المحافظة، صفوف المستقبلين للمعزين، وسط حالة من الحزن سادت الجميع.

أهالي بني سويف يشيعون جنازة شاب من أبناء دار الرعاية

وكان المئات من أهالي المحافظة شيعوا جنازة الشاب «صلاح مجاهد خليفة» الذي توفي، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، إلى مثواه الأخير بمقابر منطقة مدافن بياض العرب شرق النيل ببني سويف.

حزن بين أهالي بني سويف لوفاة شاب من أبناء دار الرعاية الاجتماعية

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي عقب تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يفيد وفاة شاب يدعى «صلاح» من أبناء دار الرعاية الاجتماعية، حيث أسرع عدد كبير من المواطنين والأهالي في الترحم عليه والمشاركة في أداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر شرق النيل.

وقال رئيس مجلس إدارة رعاية الأيتام بالرمد، إن الشاب صلاح، كان ينال حب واحترام الجميع، ومعروفا عنه الجدعنة والشهامة، وفي الفترة الأخيرة شعر بإعياء وتدهورت حالته سريعا ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المراكز الطبية الخاصة.

ونعت مديرية التضامن ببني سويف الفقيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «إنا لله وإنا إليه راجعون، ابننا صلاح في ذمة الله، في النهاية يزول الألم ولا يبقى إلا الرحمات وطيب الأثر والذكرى الحسنة».