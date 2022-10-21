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استشاري طب نفسي تنصح الأهالي: «لو شايف بنتك غلطانة قولها عيب وراعي جوزك»

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محمد عزالدين
11:25 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
الدكتورة هالة حماد

الدكتورة هالة حماد

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن من الأسباب الأساسية الآن في الطلاق هو تدخلات الأهل، «الأب بيجري للبنت ويروح للمحامين علشان يشوف حقوقها إيه، بدل ما بيفكروا نصلح ما بينهم إزاي».

يجب على الأهل معرفة أن نجاحهم من نجاح حياة أولادهم الزوجية

وأضافت «حماد»، خلال لقاء ببرنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية فاطمة عمر، أنه يجب على الأهل معرفة أن نجاحهم من نجاح حياة أولادهم الزوجية، «لو شايف بنتك غلطانة قولها عيب وراعي جوزك، ولو شايفة ابنك غلطان قولي له أنت غلطان».

مفتاح بيت الزوجة لا يستعمل مع حماتها إلا في حالات الطوارئ

وعن رأيها في زواج البنت في بيت عائلة زوجها، قائلة: «أهم حاجة إن مفتاح بيت الزوجة لا يستعمل مع حماتها إلا في حالات الطوارئ ويجب أن تكون هذه الأمور واضحة خلال فترة الخطوبة، وبعض الشيوخ أشاروا إلى أن خدمة الزوجة لبيت عائلة زوجها من حسن الخلق وليست شيئا متوقعا وضروريا وواجبا عليها».

وتابعت: «يجب على الزوجة استئذان زيارتها لبيت حماتها والعكس صحيح حتى وإن كانت تحت سقف منزل واحد».

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