إدراج 14 عالم طاقة ذرية مصري بقائمة «ستانفورد» لأفضل 2% من الباحثين حول العالم

أعلن الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنَّه تمّ إدراج 14 عالمًا من علماء هيئة الطاقة الذرية في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم، وذلك طبقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة للباحثين، وذلك وفق القائمة السنوية التي تصدرها جامعة «ستانفورد» الأمريكية، وتضم القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علمياً متنوعًا و176 تخصصًا فرعيًا.

القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم

وأشارت هيئة الطاقة الذرية، في بيان، إلى أنَّ القائمة تعتمد على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة «ستانفورد» الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات والذين يتمّ ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً، واستخدمت قاعدة بيانات «Scopus» التابعة للناشر العالمي «Elsevier» لاستخراج هذه المؤشرات المتنوعة بهذه القائمة، ومنها النشر العلمي العالمي و«مؤشر H»، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب.

عرض بيانات منفصلة عن الحياة المهنية للباحثين

وذكرت هيئة الطاقة الذرية، أنَّه يتمّ عرض بيانات منفصلة عن الحياة المهنية للباحثين، ويتم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بمجال الأبحاث الرئيسي والفرعي لجميع العلماء الذين لديهم 5 أوراق بحثية على الأقل، مبينًا ويتم تحديث بيانات المهنة حتى نهاية عام 2021 وتتعلق بيانات السنة الأخيرة الفردية بالاقتباسات المتلقاة خلال العام الميلادي2021 ويستند الاختيار على أفضل 100 ألف عالم حسب الدرجة c (مع الاستشهادات الذاتية ودونها) أو النسبة المئوية رتبة 2٪ أو أعلى في المجال الفرعي وتمّ مشاركة 195 ألف عالم في قاعدة البيانات المهنية و حوالي 200 ألف عالم في مجموعة بيانات العام الأخير.

قائمة العام الحالي

وبينت هيئة الطاقة الذرية، أنَّ القائمة تعتمد على آخر بيانات مدخلة حتى سبتمبر 2022 من «Scopus» وتشمل القائمة لهذا العام كلاً من العلماء بهيئة الطاقة الذرية وهم:

- الدكتور هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق

حاصل على جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة النيل للعلوم لعام 2019 وهي أعلى جائزة علمية تمنح في المجال العلمي في مصر ويعتبر من الرعيل الأول للعلماء المصريين في مجال الطاقة الذرية، الذي ما زال يثري بعلمه وعطائه على جميع المستويات العلمية والبحثية والتطبيقية حتى الآن.

- السيد عبدالعزيز حجازي رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع الأسبق

صاحب المدرسة العلمية في مجال كيمياء البوليمرات بـ المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع والدكتور حسن أحمد عبدالرحيم نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق للتدريب والتعاون الدولي، وصاحب المدرسة العلمية في مجال الكيمياء الاشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- الدكتور محمد عبدالمطلب عبدالرحمن فايز أستاذ الكيمياء الإشعاعية ووكيل شعبة إنتاج النظائر والمصادر المشعة مركز المعامل الحارة.

- الدكتور مصطفى محمد حامد أستاذ الكيمياء غير العضوية ورئيس قسم الكيمياء التحليلية والرقابة بمركز المعمل الحارة.

- الدكتور حسام الدين مصطفى صالح أستاذ كيمياء معالجة النفايات ورئيس قسم النظائر المشعة بمركز البحوث النووية.

- الدكتور مصطفى محمد سليمان غراب أستاذ الكيمياء العضوية التطبيقية بقسم البحوث الدوائية والإشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- الدكتور أحمد إبراهيم البطل أستاذ الميكروبيولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية والنانو تكنولوجي بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية بالمركز القومب لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- الدكتورة رحاب عثمان محمد السيد عبدالرحمن أستاذ الهندسة النووية الكيميائية بقسم معالجة النفايات المشعة مركز المعامل الحارة

- الدكتور محمود حمدي سند أستاذ الكيمياء الإشعاعية بقسم المركبات المركمة بمركز المعامل الحارة.

- الدكتور غريب السيد الصياد مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والنانوتكنولوجي بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- الدكتور محمد محمدي غباشي أستاذ مساعد كيمياء البوليمرات والنانوتكنولوجي المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- الدكتور محمد أبراهيم أحمد عبدالمقصود مدرس الوقاية الإشعاعية بقسم الفيزياء الإشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- الدكتور عبدالمنعم عيد عبدالمنعم مدرس فسيولوجيا الدواجن بمركز البحوث النووية والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية.

أفضل النماذج المشرفة للمدرسة العلمية النووية

هنأ الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الـ14 عالماً، مضيفًا أنَّ هذه القائمة تمثل أفضل النماذج المشرفة للمدرسة العلمية النووية بهيئة الطاقة الذرية والتي تشمل رواداً من أعلام الطاقة الذرية، إضافة إلى جيل الشباب والوسط والذين يحملون رسالة تأكّيد لأصالة المدرسة العلمية بالهيئة وتجدد الأجيال العلمية المتميزة على مر العصور في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، التي تسعى دائمًا لرفعة مكانة الهيئة في المستوى المحلي والدولي.

السعي لتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة

وأوضح «الحاج» أنَّ هذا التميز لعلماء الهيئة هو نتاج خطة واضحة لرؤية الهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تمّ وضعها والعمل عليها وتوفير كل الإمكانيات للتحول بها للوصول إلى أعلى مكانة علمية وبحثية وتطبيقية في هذا المجال، إضافة إلى السعي لتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها، وكذلك السعي لدى جميع أجهزة الدولة لتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وجميع العاملين بالهيئة للمنافسة، فضلًا عن اهتمام الهيئة بنقل الخبرات من الرعيل الأول من علمائها لجيل الشباب.

التنافس الجاد بين شباب علماء الهيئة

بدوره، قال الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة إنَّه للعام الرابع على التوالي استطاع علماء الهيئة تحقيق ذلك الإنجاز العلمي المتميز الذي يدعم تقدم الهيئة بالتصنيفات العلمية الدولية كما أنه يساعد على التنافس الجاد بين شباب علماء الهيئة، مؤكّدًا استمرار عطاء جيل الرواد من العلماء الذين ساهموا ومازالوا يساهمون بعطائهم ونقل خبراتهم للأجيال الشابة الجديدة وتقدير الهيئة المستمر لهم، مبينًا أنَّ الهيئة تسعى بجميع قياداتها لدى جميع أجهزة الدولة لدعم الباحثين بكل الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات