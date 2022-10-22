مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة في مصرف على الطريق الزراعي بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، قبل قليل، إثر انقلاب سيارة نقل داخل مصرف عمومي على طريق سيدي غازي بدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثتان إلى مستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمياه مصرف بطريق سيدي غازي بدائرة مركز كفر الدوار ووجود متوفيين.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم «3982 ب ل ب» بمياه مصرف مجاور لطريق «سيدي غازي - كفر الدوار»، ما أدى إلى غرق شخصين.

انتشال السيارة والبحث عن الشخصين

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال السيارة وقائدها ومرافقه وهما «محمد. إ. ال»، 15 سنة، و«أحمد. أ. ع»، 16 سنة، مقيم سيدي غازي، ونُقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.