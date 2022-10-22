خبير: المشاركة الكبيرة في المؤتمر الاقتصادي تكفل له نجاحا كبيرا (حوار)

ينتظر الكثير من رجال الصناعة والاقتصاديين المؤتمر الاقتصادي لمناقشة المعوقات التي تواجه الاقتصاد المصري والعمل علي حلها، فيما عبر بعض خبراء الاقتصاد عن تفاؤلهم باقتراب ميعاد المؤتمر متوقعين نجاحه بشكل كبير.

وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن توقيت المؤتمر الاقتصادي مهم للغاية ويعطي ميزة إضافية له، فمع الصراعات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العام يمكننا استغلال المؤتمر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأضاف «أنيس» في حوار لـ«الوطن» أن المؤتمر سيلقى نجاحا كبيرا، خاصةً مع مشاركة كلٍ من القطاع الخاص وممثلي الكيانات التي تعبر عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومشاركة الهيئة التنفيذية من الحكومة ومجلس النواب.

وإلى نص الحوار:

أنيس: المؤتمر الاقتصادي استكمال لمشهد وضع وثيقة ملكية الدولة

في البداية... ما رأيك في الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي؟

بشكل عام المؤتمر الاقتصادي استكمال لمشهد وضع وثيقة ملكية الدولة والانتقال من مرحلة لأخرى، بمعنى الانتقال من مرحلة التوسع في الاستثمار العام إلى التوسع في استثمار القطاع الخاص، وفتح الباب والدعوة إلى مشاركة أكبر في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة، وسيتم من خلال المؤتمر الاستماع إلى كل قادة القطاعات الاقتصادية المختلة، والخروج من المؤتمر الاقتصادي بالنسخة النهائية لوثيقة ملكية الدولة.

هل التوقيت في حد ذاته يحمل أهمية لهذا المؤتمر؟

لهذا التوقيت ميزة مهمة للغاية، يجب استغلالها إذ أن العالم يشهد أزمة اقتصادية عالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها كورونا، فعادة بعد الأزمات العالمية تحدث إعادة توجيه وهيكلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحدث بين الدول، وتقوية موقفنا بشكل أكبر وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار وتوضيح الاستراتيجية المصرية فيما يخص تدخل مؤسسات الدولة في النشاط الاقتصادي، كل هذا سيعطي لمصر ميزة كبيرة ويرفع من التنافسية لجذب استثمارات.

أنيس: المؤتمر دعوة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي

هل ترى أن الشارع في حاجة للاطلاع على حقيقة الظروف والأوضاع والفرص والتحديات أمام الاقتصاد المصري؟

بكل تأكيد، فهو المتأثر الأول والمواطن هو الفاعل الأول في النشاط الاقتصادي، فمن المهم أن يكون واعيًا لحقيقة الظروف الدولية والمحلية، وأن يفهم ما سيحدث في المرحلة القادمة، «الدولة بتفتح الباب بشكل أكبر أمام القطاع الخاص وأي استثمارات مرحب بيها والمستثمر يستطيع يعمل بأريحية والمواطن في النهاية هو طرف في كل الأمور سواء كان مستهلك أو مستثمر».

ما هي توقعاتك من المؤتمر؟

أتوقع حضورا جيدا للمؤتمر وأن يحدث حوار كامل حول الوثيقة بين كل القطاعات الاقتصادية والثقافية فيما يتعلق بسياسة ملكية الدولة، حتى يكون هناك نسخة نهائية للوثيقة بعد المؤتمر مباشرة ترسم خارطة طريق اقتصادية لمصر في السنوات المقبلة.

هل ترى أن إشراك القطاع الخاص في لجنة مراقبة وتنفيذ توصيات المؤتمر أمر مهم؟

بكل تأكيد، لأنه طرف في وضع الاستراتيجية وطرف في التنفيذ فمن الطبيعي أن يكون القطاع الخاص موجودا في كل الخطوات سواء كان في وضع الاستراتيجية أو التنفيذ.

المشاركة الكبيرة تضمن نجاح المؤتمر

ما الملفات التي يجب طرحها في المؤتمر؟

من المهم أن يكون كل ممثلي القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية يكون عندهم اقتراحات فيما يخص إشراك الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال الاستثمارات العامة بالزيادة أو النقصان، حتى إذا رأوا أن أي قطاع يحتاج إلى زيادة الاستثمارات أو آخر يحتاج إلى تقليل الاستثمارات العامة.

ما هي توقعاتك لنجاح المؤتمر؟

أتوقع نجاح المؤتمر، خاصةً مع المشاركة الكبيرة من القطاع الخاص وممثلي الكيانات التي تعبر عن القطاعات الاقتصادية المختلفة وبمشاركة الهيئات التنفيذية من الحكومة ومجلس النواب، «لما كلهم يلتقوا ويتم بينهم الحوار لمدة 3 أيام سيحدث بالنهاية نجاح المؤتمر».

ختاما.. ما توصياتك ورسالتك للحكومة؟

الالتزام بالوثيقة، فضلا عن دقة وسرعة التنفيذ فيما يخص وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج المؤتمر الاقتصادي والعمل علي سرعة تقديم التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها، لأن بكل تأكيد ستكون هناك اقتراحات ببعض التعديلات التشريعية، فسرعة تنفيذها وارسالها لمجلس النواب لسرعة إصدراها أمر حيوي ومهم.