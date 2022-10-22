أجندة اليوم الختامي للمؤتمر الاقتصادي.. خارطة طريق لتطوير القطاعات

تنطلق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة

وأعلن الموقع الرسمي للمؤتمر الاقتصادي الأجندة النهائية وجاء خلالها اليوم الثالث والأخير تحت عنوان خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد القومي، على أن تنطلق الجلسة الأولى بعنوان «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع» بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واﻟﻤﻬﻨﺪس أﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ وزير التجارة والصناعة، وتستهدف الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشكلات المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية؛ لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات.

الجلسة الختامية

وتعقد الجلسة الختامية في الثانية والنصف ظهرا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف هذه الجلسة استعراض أبرز ما دار في جلسات ونقاشات المؤتمر، وإعلان توصيات ونتائج المؤتمر والحزم الاقتصادية الجديدة.