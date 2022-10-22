إسبانيا تدعم الجناح الشرقي للناتو بـ14 طائرة و130 جنديا

أعلنت إسبانيا اليوم السبت، إرسال 14 طائرة مقاتلة إلى بلغاريا ورومانيا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيما يعزز التحالف الدفاعي قدرته على الردع في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

إرسال 6 طائرات إلى بلغاريا

وأوضحت وزارة الدفاع الإسبانية، في بيان، أن مدريد ترسل 6 طائرات يوروفايتر و130 جنديا إلى بلغاريا بين منتصف نوفمبر وأوائل ديسمبر المقبل لتدريب القوات المحلية وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

إرسال 130 جنديا إلى بلغاريا

وأضافت أنه يجري إرسال 8 طائرات مقاتلة من طراز F18M و130 فردًا من القوات الجوية إلى رومانيا بين ديسمبر ومارس العام المقبل كجزء من استراتيجية رد الفعل والردع لحلف شمال الأطلسي.

وقدم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الشكر لإسبانيا على استجابتها السريعة للغاية لطلب أوكرانيا الأخير لمزيد من الدفاعات الجوية.