علي قطب: شرم الشيخ تتزين بالطاقة النظيفة الجديدة استعدادا لمؤتمر المناخ

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن قمة المناخ COP 27 مؤتمر دولي كبير يأتي في ظروف صعبة جدا تواجه العالم، في ظل ظواهر جوية عنيفة، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر سيلقى اهتماما كبيرًا من كل دول العالم، وبخاصة أن قادة دول العالم سيكونون على رأس قائمة الحضور.

شرم الشيخ.. مدينة ذكية صديقة للبيئة

وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر شاشة إكسترا نيوز، أن مدينة شرم الشيخ تتزين بالطاقة النظيفة الجديدة، مثل السيارات الجديدة صديقة البيئة التي تعمل بالكهرباء، وهناك من المباني الخضراء الكثيرة ومساحات خضراء ومسطحات مائية، وبالتالي فإنها توصف بأنها صديقة للبيئة.

وتابع، أن المشروعات التي تنفذها الحكومة للتجهيز لهذا المؤتمر تعد أكبر دليل على أن مصر تنفذ تعهدات توصيات مؤتمر المناخ الذي عقد في باريس عام 2015، والذي أكد عليه مؤتمر جلاسكو العام الماضي بالمملكة المتحدة COP 26، وبالتالي فإن مؤتمر COP 27 سيلقى الأهمية الكبيرة في تنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة، وإن كانت الظروف الاقتصادية ستكون عائقا كبيرًا في بعض التوصيات، إلا أن هناك بدائل لهذه الدول الصناعية للشراكة بين أفريقيا والدول الأوروبية لنقل التكنولوجيا الحديثة وعمل شراكة في إنتاج الطاقة النظيفة صديقة البيئة، من خلال إنشاء مصانع مثل المصنع الذي اتفقت عليه مصر مع ألمانيا، لإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر، والذي يعتبر بمثابة طاقة جديدة سيكفي استخدام مصر ويستخدم في التصدير أيضا.

مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية

ولفت، إلى أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات في مواجهة التغيرات المناخية، مشددًا على أنه لا يوجد دولة بعينها أن تواجه التغيرات المناخية بمفردها، ولكن يتم تنفيذ المشروعات للتخفيف من آثارها.