التعليم: تشكيل لجنة لفحص تحويلات بعض طلاب الثانوية لمدارس في سوهاج

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بشان ما أثير عن قبول تحويلات لمدارس أولاد الكبار بمدارس دار السلام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، تم تشكيل لجنة بالإدارة المركزية للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة لبحث جميع التحويلات التي تتم إلى بعض إدارات مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وفق تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق لها عدم قبول التحويلات إليها إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة ومنها إدارة دار السلام.

وأضافت أنه بعد عرض جميع الطلبات المقدمة للتحويل لتلك الإدارة على اللجنة لم يتم قبول أي طلب من هذه الطلبات نهائيا، كما أن هناك مذكرة معروضة من وكيل الوزارة الأسبق على محافظ سوهاج بوقف التحويل نهائيا للمرحلة الثانوية داخل بعض الإدارات منها إدارة دار السلام، وتم الموافقة عليها، وبالتالي لا يوجد أي طالب بالصف الثالث الثانوي تم قبول تحويله إلى مدارس إدارة دار السلام هذا العام.