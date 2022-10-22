السجن 15 سنة لـ3 متهمين لسرقتهم عاملا بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، بالحكم على كل من «ا.م.ع» و«ا.م.ع» حضوريًا و«م.ع.ال» غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة سرقة «ع.ع.م» بالإكراه.

وجاء ذلك بعد تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزة بمحضر ورد فية بلاغ بتعرض عامل للسرقة من قبل 3 متهمين في القضية التي تحمل رقم 13501 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان وذلك بعد تهديد المتهم بالسلاح لابتزازة وسرقته.

تفاصيل القضية

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أن العامل الذي تمت سرقته كان يسير في طريق الإصلاح وتفاجأ بملاحقته من قبل المتهمين « ا.م.ع »، و«ا.م.ع» و«م.ع.ال» بمركبة توكتوك، حيث نزل أحد المتهمين وأوقفه وكان بحوزته سلاح أبيض عبارة عن سكين وتعدى بها عليه بالضرب بالإضافة إلى سرق حقيبته تحت تهديد السلاح.

دورية أنقذت المجني عليه

أضافت التحريات بمشاركة المتهم الأول والثالث عبر ملاحقته واستولوا على حقيبته والتي كان بها مبلغ 180 جنيها وهاتف محمول وفيزا وبطاقة الرقم القومي، وفروا هاربين كما أشارت إلة أن الطريق كان يوجد به دورية أمنية على الفور استغاث بها المجني عليه وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين الأول والثاني، وفر الثالث هاربا وتم وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها على المتهمين.