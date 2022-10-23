سقوط أمطار اليوم على بعض المحافظات.. اعرف الأماكن

تشهد محافظات الجمهورية تباين في درجات الحرارة حيث ترتفع قليلا في محافظات الصعيد عن الوجه البحري والمحافظات الساحلية «الإسكندرية، مطروح» اللتين شهدتا سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على مدار الأيام الماضية، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية الأمر الذي دفع المواطنين إلى البحث عن أماكن سقوط أمطار اليوم لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لأطفالهم أثناء الذهاب والعودة من المدارس.

توقعات سقوط أمطار اليوم بعدد من المحافظات

ويتوقع سقوط أمطار اليوم على عدد من من المحافظات والمناطق مثل مطروح، الإسكندرية، السلوم، العلمين، البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، القليوبية، وذلك بنسبة سقوط 60% تصل إلى رعدية على فترات متقطعة مع طقس غائم جزئيا.

سقوط أمطار اليوم بنسبة 50%

فيما تشهد محافظة بورسعيد ورفح وشمال سيناء ومدن القناة سقوط أمطار اليوم بنسبة 50% وقد تكون خفيفة إلي رعدية مع طقس غائم جزئيا، فيما تقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبري التي تكون مائل للحرارة نهارا وغائم جزئيا مائل البرودة ليلا.

فيما تنعدم فرص سقوط أمطار اليوم على محافظات الصعيد حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل البرودة ليلا مع نشاط لحركة الرياح احيانا وطقس غائم جزئيا.

كما ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن أمواج البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاعها من 1: 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية

استعدادات المحافظات للطقس السيئ

وتشهد محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية استعدادت مكثفة حيث جرى تطهير بالوعات الصرف الصحي وصيانة أعمدة الإنارة وتنفيذ نماذج محاكاة لعمل معدات رفع مياه الأمطار.