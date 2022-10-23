مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى عقار في قرية سماديس بالبحيرة

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية سماديس بمركز الرحمانية بالبحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية سماديس التابعة لذات المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «أحمد هاشم السيد أبو عيسى»، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.