إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في منفلوط بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة 33 حالة تعد على أراض زراعية وحماية النيل بمركز منفلوط، خلال حملات إزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ20 والتي تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 33 حالة، بينها 9 حالات تعدي مباني على مساحة 1068 مترا، و24 حالة على مساحة 23 قيراطا و8 أسهم أراضي زراعية وأملاك دولة وري بمركز منفلوط، خلال حملات بإشراف العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة والري والجمعيات الزراعية وجهات الولاية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للري بقيادة المهندس عمر سيف النصر، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، وباستخدام معدات تلك الوحدات المحلية.

ولفت إلى المتابعة الدورية لتنفيذ حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك من خلال تقارير يومية من شريف دياب، مسئول ملف الإزالات بالمحافظة.