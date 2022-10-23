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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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مدبولي: 425 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات.. وبناء مليون وحدة خلال 8 سنوات

كتب:

شريف سليمان
12:29 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة تعاملت مع مشكلة الإسكان والتنمية العمرانية، موضحًا أنّ الدولة نفّذت حتى عام 2015 نحو 24 تجمعا عمرانية.

وأضاف مدبولي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة خصّصت استثمارات قدرها 425 مليار جنيه للقضاء على ظاهرة المناطق غير الآمنة، التي كان يتم التعامل معها في الأعمال الفنية بوصفها عارًا على مصر، مشددًا على أنّ صور العشش والمناطق غير الآمنة أصبحت من الماضي، وحل بدلا منها شكلا حضاريا.

وأشار مدبولي، إلى أنّ المدن الجديدة التي بنتها الدولة أصبحت تستوعب أكثر من 12 مليون نسمة، وفيها كل صناعة مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية خلال الفترة من 2014-2022، بنت مليون وحدة سكنية، وأنشأت 30 مدينة جديدة.

وأكد أنّ مصر حققت طفرة إنشائية وعمرانية كبيرة جدًا، حصلت إثرها على 5 جوائز عالمية في مشروعات عالمية، مشيرا إلى أنّ العالم كله يقول إن ما يحدث في مصر معجزة حضارية وإنشائية كبيرة.

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