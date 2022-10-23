مدبولي: 30 مليون متر مربع للأراضي الصناعية.. بعضها دون مقابل لأهالي الصعيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة خصصت 30 مليون متر مربع للأراضي الصناعية، بعضها دون مقابل في الصعيد، موضحا أنّه بعد تقييم عن مقدار ما جرى تنميته في هذه الأراضي، وجدنا أنّ ما تم تنميته حقيقة من هذه الأراضي ودخل حيز التشغيل، 3 ملايين متر فقط، أي بنسبة 10%.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ رجال الأعمال أرجعوا سبب توقف تنمية بعض الأراضي، عن اختفاء المرافق، فضلا عن أنّ أسلوب طرح الأراضي يسمح بدخول السماسرة، لافتا إلى أنّ مجلس الوزراء أصدر قرارت بأن يكون نظام تخصيص الأراضي الصناعية بنظام التملك أو بحق الانتفاع، على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية نيابة عن المستثمر، إصدار كل تراخيص التشغيل والتخصيص الفوري.

تسعير الأراضي الصناعية

وأشار إلى أنّه جرى وضع آلية مركزية لتخصيص الأراضي لمشروعات التوسع أو مشروعات استراتيجية للدولة، كما جرى إصدار قرار بتسعير كل أراضي الصناعة على مستوى الجمهورية، مضيفا: «القرار ده منشور وفيه كل أراضي الصناعة في مصر متسعّرة بالجنيه ومعروفة، عشان أي مستثمر عاوز يدخل على أي أرض يبقى عارف تسعيرتها كام».

وأفاد بأنّ الدولة أطلقت حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار، منها الخاصة بقانون الاستثمار في يناير 2022، والحوافز الخضراء في مارس 2022، وحوافز صناعة السيارات في يونيو 2022، والحوافز الإضافية غير الضريبية في مارس 2022، وحوافز للاستثمار في القطاع الصحي في مارس 2022.