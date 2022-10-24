حظك اليوم برج العقرب الاثنين 24-10-2022 عاطفيا ومهنيا

الجد والصرامة قد يتركا انطباعا قاسيا عند مولود بج العقرب بل أنه يملك شخصية حنونة للغاية وهذا على عكس الظاهر، فتجد الكثير من المشاهير ينطبق عليهم تلك الصفة ومن بينهم السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران.

ومن بين المشاهير كذلك الفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج، كما أن مولود برج العقرب واحد من الشخصيات الذكية والتي تمتلك سرعة بديهة وحاسة سادسة تمكنه من الإحساس بالخطر قبل حدوث الأمر، وأنه يمكن أن يكون متفهما إذا كنت صريحا معه أما إذا حاولت الكذب أو الخداع فأنه يكشفك بسهولة.

نعرض في التقرير القادم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، وهناك من يتابع التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج العقرب التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

حظك اليوم على المستوى العملي ينصحك الفلك ألا تبعثر طاقتك لتحسن توظيف جهدك وتحديد مسارك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

على المستوى العائلي والشخصي، ستجد القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في التأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.