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السيسي: مطلوب 60 ألف فصل دراسي كل عام ليتناسب مع الزيادة السكانية

كتب:

محمد عزالدين
02:19 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه مطلوب 60 ألف فصل دراسي كل عام ليتناسب مع الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إننا في حاجة إلى 21 ألف فصل، لكن أقول إنّ المطلوب 60 ألف فصل.

وأضاف «السيسي»، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أنّ حجم الأسرة في المستشفيات المصرية يساوي 50% من المطلوب، لذا كان لا بد أن يكون هناك جهد وتضحية.

 

 

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