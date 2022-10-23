السيسي: مطلوب 60 ألف فصل دراسي كل عام ليتناسب مع الزيادة السكانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه مطلوب 60 ألف فصل دراسي كل عام ليتناسب مع الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إننا في حاجة إلى 21 ألف فصل، لكن أقول إنّ المطلوب 60 ألف فصل.

وأضاف «السيسي»، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أنّ حجم الأسرة في المستشفيات المصرية يساوي 50% من المطلوب، لذا كان لا بد أن يكون هناك جهد وتضحية.