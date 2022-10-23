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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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السيسي: أتمنى لو أنّ من يدّعون حمل راية الدين شرفاء ومخلصين

كتب:

شريف سليمان
02:19 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه كان يتمنى لو أنّ من يدّعون حمل راية الدين صادقين ومخلصين وأمناء وشرفاء، بناء على التجربة التي عاشتها مصر في فترة ما قبل 2013، مضيفا أنّهم انتهجوا حالة التشكيك في الدولة المصرية على مدار 80 عاما.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، موجّها حديثه لمن ادّعوا حمل راية الدين، متسائلا: «هل أنتم مستعدون للقاء الله وكنتم على وشك تضييع 100 مليون مواطن، بسبب قلة معرفتكم؟»، متابعا: «يوجد قرار إلهي بألا تسقط الدولة وتستمر».

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بقلم شريف سليمان