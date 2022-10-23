بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين في محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول 8 مصابين عن طريق سيارات الإسعاف لاستقبال المستشفى في حادث تصادم بين سيارتين.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد محمد عبد الرحيم، 28 عاماً، وحميدة سعد إبراهيم، 55 عاماً، ومريم أسعد لبيب، 28 عاماً، وعماد عبد الكريم نعيم، 35 عاماً، وراوية عبد الله جميل، 21 عاماً، وطلبة أبو اليزيد حسن، 65 عاماً، ومحمد إبراهيم محمد، 19 عاماً، ومحمد سمير عبد السلام، 19 عاماً.

وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة في الجسد، حيث يجرى حالياً التعامل مع المصابين داخل استقبال مستشفى دسوق العام.