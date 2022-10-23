طلاب تجارة حلوان يطلقون مجلة أسبوعية لتغطية الأحداث الاقتصادية محليا وعالميا

أصدر برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، مجلة طلابية أسبوعية يشارك فيها الطلاب والخريجين سواء من حيث التصميم أو المحتوي تحت إشراف إدارة البرنامج.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تمكين الشباب، وبرعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذة الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

تغطية للأحداث الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي

وكان الإصدار للعدد الأول ذو دلالة تاريخية عظيمة الأثر في ذاكرة كل المصريين، لأنه يوافق يوم 6 أكتوبر 2022، وتناول العدد الأول التعريف برئيس الجامعة ولمحة عن أهم المؤشرات الاقتصادية في عام 1973.

وتضم المجلة بصفة عامة تغطية للأحداث الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتطور مؤشرات البورصة المصرية والبورصات العالمية، وكلمات متقاطعة علمية تتناول موضوعات تدرس بالمناهج الدراسية، وكذلك التعريف بخريجي البرنامج المتميزين في سوق العمل، وكذلك جميع الأخبار الأخرى التي تخص البرنامج والكلية والجامعة.

وتفاعل طلاب وخريجي البرنامج مع التجربة بشكل ملحوظ، وتحولت المجلة إلى وسيلة لاستغلال طاقات الشباب ونافذة للتعبير عن آرائهم وفهم الواقع الاقتصادي بشكل صحيح.