وكيل «طاقة النواب»: السيسي تحدث في المؤتمر الاقتصادي بشفافية عن جميع التحديات

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن جلسات المؤتمر الاقتصادي خلال اليوم الأول شهدت المصارحة والمكاشفة بالأزمات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية مؤخرا نتيجة الأزمات العالمية.

كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي كاشفة

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر الاقتصادي جاءت كاشفة للوضع الذي عليه الدولة الآن، وكذلك للأوضاع والتحديات الصعبة التي واجهت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث بشفافية وصدق في جميع الأمور.

توصيات لمواجهة التحديات المختلفة

وأوضح الجبلاوي، أن المؤتمر الاقتصادي له دور كبير في الوصول لمخرجات وتوصيات لمواجهة التحديات المختلفة من خلال مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاستفادة من الكم الهائل من أصحاب الخبرات المختلفة المتواجدين في المؤتمر، بهدف دعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية للأمام.

وأشاد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالتكامل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، مشددا على أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالرد على استفسارات الحوار الوطني خلال المؤتمر الاقتصادي أمر في غاية الأهمية لتحقيق التناغم والتكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني.