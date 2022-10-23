تفاصيل الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي غدًا

تناقش الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني غدًا للمؤتمر الاقتصادي، جهود الدولة في تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، ووضع خارطة طريق متكاملة لتطوير كفاءة القطاع العقاري، وتعزيز قدرته التنافسية في الاقتصاد، و في هذا الإطار تشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى عرض ثلاثة محاور رئيسة، على النحو التالي:

محاور الجلسة الخامسة

المحور الأول: أهم جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 في مجال السوق العقاري والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، من خلال عرض أهم الإحصاءات المرتبطة بالعوائد الاقتصادية لقطاع العقارات، كما تتضمن الجلسة الحديث عن جهود الدولة في التمويل العقاري كإحدى الأدوات الرئيسة لتحفيز منظومة السوق العقاري والتشريعات المرتبطة بذلك.

المحور الثاني: تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في السوق العقاري؛ حيث يتضمن الحديث عن الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، والمرئيات المقترحة لتحسين آليات الشراكة؛ لضمان مردودها الإيجابي على المنظومة العقارية.

المحور الثالث: تصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة في منظومة متكاملة للتوسع في تصدير العقار المصري، والوصول إلى خارطة طريق متكاملة ومحددة؛ لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.

المشروعات العقارية وانعكاساتها على صناعة العقار في مصر

واستنادًا إلى ما سبق، سوف تتمثل محاور الحديث والنقاش في هذه الجلسة فيما يلي:

ـ عرض أهم انعكاسات المشروعات العقارية على صناعة العقار في مصر ومردودها الاقتصادي.

ـ دور الدولة المصرية في ملف السوق العقاري، ومساهمتها في تحفيز القطاع الخاص.

ـ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في المجال العقاري، وعوامل النجاح، والعوائد المكتسبة على الاقتصاد القومي.

ـ التمويل العقاري كأداة لتحفيز السوق العقاري.

ـ الجانب التشريعي الحاكم لتنظيم وتطوير السوق العقاري المصري.

ـ الفرص والتحديات تجاه تحفيز الاستثمار العقاري في مصر.

ـ فرص مصر في تصدير العقار، وعوامل التحفيز المقترحة.

ـ المرئيات والتوصيات لتحسين أوضاع السوق العقاري في مصر.

ـ خارطة الطريق نحو تحفيز القطاع الخاص، ومساهمته في السياسات الاقتصادية القومية.

و في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنيّة، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري.

كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد .