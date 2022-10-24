أستاذ اقتصاد: المصريون بالخارج كنز.. ويجب توفير فرص استثمارية لهم

طالب الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، بأن يكون هناك محور خاص للمصريين في الخارج ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي معتبرًا أن المصريين في الخارج هم كنز مصر غير المُستغل لافتًا إلى أنهم أكبر مصدر للعملة الصعبة للبلاد بمبلغ 31 مليار دولار سنويًا بينما تحقق قناة السويس 7 مليارات دولار.

وأثنى غنيم خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» على قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك مقابل وديعة دولارية تسترد، مشددًا على ضرورة توفير فرص استثمارية لهم ضاربًا المثل بالأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة والخصخصة في بعض الصناعات.

مطمئنون على البلاد واقتصادها

وأشار غنيم إلى أن الصورة كانت ستكون سوداء لولا أننا نبني وأن ما نبنيه موجود على أرض الواقع لافتًا إلى أننا مطمئنون على البلاد واقتصادها بسبب ذلك.

وطالب غنيم بأن تكون خارطة الطريق التي ستصدر عن المؤتمر بأن تكون خارطة تفصيلية لكل قطاع، سواء صناعات كبيرة أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مطالبًا لكل قطاع بخريطة منفصلة بتفاصيلها وأهدافها الاستراتيجية والاستثمارية والانتاجية والتصديرية، ويتفق عليها الجميع من أصحاب المصالح في القطاع.

كما طالب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بأن يكون هناك خطوات للجانب التنفيذي والغرف التجارية والصناعية والاتفاق عليها.