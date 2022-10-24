الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عين شمس» بعد قليل

تنطق الدائرة 3 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في بدر، بعد قليل، بالحكم على متهم في جلسة إعادة إجراءات محاكمته، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عين شمس».

هيئة المحكمة

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وحسام الدين فتحي.

الانضمام لجماعة إرهابية

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين في قضية أحداث عين شمس، وجّهت النيابة العامة لهم العديد من التهم، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، فضلًا عن التجمهر والتلويح بالعنف والتظاهر أمام جامعة عين شمس في فبراير من عام 2014.

إتلاف الممتلكات العامة والخاصة

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا، تهمة إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام، وحيازة أسلحة نارية لارتكاب أحداث العنف والشغب بمحيط منطقة جامعة عين شمس.

الشروع في قتل المواطنين

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجّهت لهم تهم التجمهر واستعراض القوة والتعدي على المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، فضلًا عن التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والشروع في قتل عدد من المواطنين.