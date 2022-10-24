اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم وآخرين في «أحداث عنف المعادي»

تنظر الدائرة 3 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في بدر، بعد قليل، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم وآخرين، سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المعادي».

التجمهر واستعراض القوة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم وعدد آخر من المتهمين سبق الحكم عليهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المعادي»، أنهم في شهر يونيو من عام 2015، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معهم وجهت لهم تهم التجمهر واستعراض القوة، فضلًا عن التلويح بالعنف.

التظاهر دون تصريح وترويع المواطنين

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين أتلفوا عمدًا ممتلكات عامة وخاصة وذلك أثناء أحداث الشغب التي وقعت في أحداث الذكري الرابعة لثورة يناير، فضلًا عن تظاهرهم دون تصريح وترويع المواطنين.

السجن لمدة سنة مع الشغل

وعاقبت محكمة الجنايات، في وقت سابق، عدد 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المعادي»، بالسجن لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ.

كما قضت محكمة الجنايات، في وقت سابق، بمعاقبة 3 متهمين في القضية بالسجن لمدة سنتين مع الشغل.